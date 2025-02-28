Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanlığına yeniden İbrahim Özgöçmen getirildi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Genel Kurul toplantısı dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassemia Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Kurul'da Divan’ın oluşturulmasının ardından Sendika’nın geçmiş dönem faaliyetleri değerlendirildi, faaliyet raporları okundu, gelecek dönem proje ve hedefleri görüşüldü. Genel Kurul’da, federasyon kurma veya federasyona üye olma ve/veya konfederasyon kurma ve konfederasyona katılma için yetki de alındı.

Seçimler sonucu yetkili kurullar ise şu şekilde belirlendi:

Yönetim Kurulu: "İbrahim Özgöçmen-Başkan, Kenan Akbaş-Genel Sekreter, Çağrı Şah-Mali Sekreter, Nurettin Balkanlı- Örgütlenme Sekreteri, Tolga Öztürk, İsmail Çetinkaya -Örgütlenme Sekreteri Yardımcısı, Sultan Yetenekli -Eğitim Sekreteri, Arzu Başbuğa, Volkan Çağlayan, Salih Özçırak, Ceyhun Akbulut-Lefkoşa Bölge Temsilcisi, Yusuf Osum, Soner Özer-Mağusa Bölge Temsilcisi, Hüseyin Turaç -Güzelyurt Bölge Temsilcisi, Neşe Durak-Girne Bölge Temsilcisi.

Disiplin Kurulu: "Mehmet Reşat Karakahraman, Handan Gür."

Denetleme Kurulu: "Fatoş Korkmaz, Süleyman Duran."