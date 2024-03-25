“Kıbrıs Türk Folklorunun Çınarı-Mahmut İslâmoğlu Armağanı” isimli kitap bugün düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

AKM’de düzenlenen etkinliğe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Derneği Başkanı Şevket Öznur, diğer bazı yazarlar ve sevenleri katıldı.

Editörlüğünü Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Doç. Dr. Burak Gökbulut ve Dr. Çağın Zort'un yaptığı kitabın tanıtım etkinliğinde ilk olarak, Dr. Mahmut İslamoğlu’nun özgeçmişi okundu.

-Öznur

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Derneği Başkanı Şevket Öznur konuşmasında, Dr. Mahmut İslamoğlu’nun 90. Doğum günü dolayısıyla kendisine sürpriz yaparak “Kıbrıs Türk Folklorunun Çınarı - Mahmut İslâmoğlu Armağanı” isimli kitabı düzenleyerek, bastıklarını kaydetti.

Öznur, bugünün çok anlamlı bir gün olduğunu ve kendilerinin de çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Kitabın Ankara’da basılmasını sağladıklarını söyleyen Öznur, bunun, İslamoğlu’nun oradaki dost ve arkadaşlarının da kitaba daha kolay ulaşmasını sağlamak amacı ile yapıldığını belirtti.

Mahmut İslamoğlu’nun bir "çınar" olduğunu kaydeden Öznur, bu haftanın Dünya Kütüphaneler Haftası olduğuna işaret ederek, çıkan kitabın Kıbrıs Türk folklorunun ilk eseri olmasının önemli olduğunu kaydetti.

Anılarını da anlatan Öznur, Türk Maarif Koleji kurucusu olan İslamoğlu’nun ayrıca önemli bir eğitimci olduğunu, İslamoğlu’nun Kıbrıs Türk eğitim ve kültürüne çok şeyler kazandırdığını ve halen kazandırmaya da devam ettiğini belirtti.

Mahmut İslamoğlu’nun saygın bir kişi olduğuna da dikkat çeken Öznur, İslamoğlu’nun en büyük özelliğinin ise sözünü hiç kimseden sakınmayan, sözünün eri, dürüst bir kişi olduğunu söyledi.

İslamoğlu’nun yazılarını daktilo ve bilgisayar kullanmadan el yazısı ile yazdığını dile getiren Öznur, İslamoğlu’nun hiciv şiirleriyle eserlerini yazmasının da Kıbrıs Türk şiir tarihindeki önemini belirtti.

“Bugünlere kolay gelinmedi” ifadelerini kullanan Öznur, 90 yaşına giren İslamoğlu’na uzun ömürler diledi.

Öznur’un konuşmasının ardından Dr. Mahmut İslamoğlu’nun hayatından kesitler içeren slayt gösterimi yapıldı.

-Ağca

Berikan Yayınevi Direktörü Ahmet Ağca da konuşmasında, Yayınevi olarak KKTC’de yaşanan mücadelenin farkında olduklarını dile getirdi.

Kıbrıs’ta okumuş bir Türk genci olduğunu da sözlerine ekleyen Ağca, Kıbrıs’a olan sevdasının çok farklı olduğunu kaydetti.

Yayıncılık hayatına nasıl atıldığını da anlatan Ağca, Yayınevi’nin "tüm Türk dünyasının yayın evi" olduğunu kaydetti ve Türk milli kültür ve edebiyatını yaymak için hizmet verdiklerini belirtti.

-Yeniasır

Editörler Kurulu adına konuşma yapan Doç. Dr. Mustafa Yeniasır da, İslamoğlu’nu tanıdığı yılları ve anılarını anlattı.

Kitabın fikir babasının Şevket Öznur olduğunu dile getiren Yeniasır, kendilerinin de ellerini taşın altına koyarak, 368 sayfadan oluşan kitabı hazırlandıklarını kaydetti.

Yeniasır, kitabın hazırlanmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Zaferyıldızı

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı da konuşmasında, 90. yaşını kutladıkları Mahmut İslamoğlu’na “daha nice üretimler” dedi.

“Işık tutan... güzel insan” ifadelerini kullanan Zaferyıldızı, bir toplumda öğretmenlerin güçlü olması ve onlara gereken değerin verilmesi halinde toplumların ayakta durabileceğini kaydetti.

Zaferyıldızı ayrıca, Milli Kütüphanenin dijitalleşmesin gerektiğini söyledi ve bugün dijitalleşme konusunda bir adım atılacağını belirtti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, İslamoğlu’nun kendisinin çok değer verdiği ve 50 yıldan fazla süredir de tanıdığı Türkçe öğretmeni olduğunu söyleyerek, İslamoğlu’nun Kıbrıs Türk folklorunun çınarı olduğunu kaydetti.

İslamoğlu’nun iyi bir öğretmen ve halk insanı olduğuna dikkat çeken Tatar, İslamoğlu’nun örnek teşkil ederek, Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler verdiğini belirtti.

Eserin Türk kültür ve edebiyatını gelecek kuşaklara taşıyacak olmasının önemine de dikkat çeken Tatar, kültüre, sanata ve edebiyata değer veren, bunları yazıya dökerek yayınlayacak insanlara her zaman ihtiyaç olduğunu kaydetti.

İslamoğlu’nun 90. Yaşını kutlayan Tatar, Mahmut İslamoğlu isminin sanat tarihine altın harflerle yazıldığını belirterek, İslamoğlu’nun ayrıca Türk Maarif Koleji kurucuları arasında olmasının da önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Mahmut İslamoğlu’na “Kıbrıs Türk Folklorunun Çınarı-Mahmut İslâmoğlu Armağanı” isimli kitabı takdim etti.

Dr. Mahmut İslamoğlu da etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “şu anda duygularım doruktadır… tüm dost ve bilim adamlarına teşekkür ederim” dedi.