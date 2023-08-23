Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, StandUp Right Projesi kapsamında savunuculuk ve lobicilik eğitimi düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, eğitim, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği tarafından yürütülen StandUp Right/Dik Durmak İyidir Projesi kapsamında derneğin kapasitesini arttırmak amacı ile organize edildi.

Savunuculuk ve lobicilik eğitimi, 19-20 Ağustos tarihlerinde EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde dernek yönetim kurulu, kamuda ve özelde faaliyet gösteren dernek üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

StandUp Right Projesi, çocuklarda fiziksel dik duruşu hedeflerken fizyoterapistlerin yıllardır yasal bir statüde çalışmalarını engelleyen yasal metinlerin iyileştirilmesini de sağlayacak.

Proje toplum sağlığını korumaya yönelik yapılacak eğitimlerin yanında fizyoterapistlerin birlik ve meslek ile ilgili yerel yasal metinleri, Avrupa Birliği yasal metinlerine ve standartlarına uygun olarak düzenlemeyi ve derneğin kapasitesini geliştirmeyi de amaçlıyor.

Eğitim, savunuculuk ve lobicilik uzmanları Beran Djemal ve İzlem Sönmez tarafından verilirken, toplamda 15 dernek üyesinin katılımı ile tamamlandı.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği’nin vizyonunun güncellenmesi ile başlayan eğitim dernek vizyonuna ulaşabilecek yol haritası üzerinde interaktif çalışmalar ile devam etti.

Eğitimde ayrıca dernek üyelerinin talep ve temennileri de dernek yönetim kurulu tarafından detaylı bir şekilde raporlandı.

Projeyle ilgili haber ve etkinlikler Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Facebook hesabı, Cyprus Physio Instagram hesabı ve www.ktfb.org internet sitesi üzerinden takip edilebilecek ve standuprght2[email protected] e-mail adresinden soru ve görüşler iletilebilecek.