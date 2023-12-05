Kıbrıs’ın da içerisinde bulunduğu geniş bölgede uçan uçakların GPS sistemlerine “jammers” (sinyal kesici-karıştırıcı) saldırıları gerçekleştirildiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Hava Sahasında Parazitler” başlıklı haberinde, uluslararası basında yer alan haberlere dayanarak, son zamanlarda Kıbrıs hava sahası içerisinde uçan uçakların GPS sistemlerinde sorunlar yaşandığını yazdı.

İlgili haberlere dayanarak, Alman havayolu Lufthansa’nın Orta Doğu bölgesindeki uçuşlarda bu durumla başa çıkabilmek için önlemler aldığını kaydeden gazete, Alman web sitesi Aero’nun da geçen hafta yer verdiği bir haberinde, Lufthansa hava yollarının bir uçuşunda meydana gelen probleme atıfta bulunduğunu belirtti.

Uçağın pilotunun uçağın konumuyla ilgili hatalı veriler aldığını ve durumun Orta Doğu’daki krizle ilişkilendirildiğini kaydeden gazete, Rum Sivil Havacılık Dairesi ile hava trafik biriminin ise konudan haberdar olduğunu ve hava trafik kontrolörlerinin de bu tarz meseleleri ele alacak pozisyonda olduklarına işaret etti.

Gazete “elde ettiği bilgilere dayanarak” GPS sistemlerini etkileyen saldırıların, Suriye’deki iç savaş esnasında yaşanan çatışmaların yoğun olduğu bir dönem olan 2012 yılından bu yana gözlemlendiğini ekledi.