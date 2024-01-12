Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Güz Dönemi Tasarım Haftası Etkinlikleri kapsamında “Öğrenci Projeleri Sergisi” açıldı.

9-12 Ocak tarihleri arasında devam eden Tasarım Haftası'nda, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Plastik Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinin dönem sonu projeleri sergilendi.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci yaptığı açıklamada, “Sergide dijital devrim yaşadığımız bu dönemde, çağdaş formlarla teknolojiden faydalanılarak, sanatta özgün biçimler yaratmayı hedefleyen çalışmalar ön planda. Bu projelerle Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin geleceğe emin adımlarla koştuklarını görüyoruz” dedi.

Keçeci, sergide, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Plastik Sanatlar, Moda ve Tekstil Tasarımı ile Seramik, Cam ve Çinicilik bölümlerinin çağdaş ve özgün tasarımlarla dolu olduğunu ifade ederek, sanatla ve tasarımla devrim yaratma, geçmişi koruma gibi temaları başarılı bir şekilde sunulduğunu kaydetti.