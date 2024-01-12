Rüşat Aydoğan başkanlığındaki Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti ve üyeleri Gazimağusa Belediyesi (GMB) Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti.

GMB’den verilen bilgiye göre, GMB Başkanı Uluçay heyeti kabuldeki konuşmasında, cemiyetin çok önemli bir görev yürüttüğünü, geçen yıl 29 Aralık’ta göreve başladığında ilk ziyarete gelenin iş birliği cemiyeti olduğunu belirtti. Gazimağusa’nın çok hikayesi olduğunu ancak son olarak depremde 24'ü sporcu, toplam 49 kişinin kaybedildiği büyük bir acı yaşadıklarını kaydeden Uluçay, Türkiye ve Suriye'den binlerce insanın hayatını kaybettiğini söyleyerek, tüm hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Uluçay, Baykal bölgesindeki halkı Kıbrıs Türklerinin bulunduğu sur içine geçirmek için çok büyük gizlilikle tünel kazıldığını anlatarak, 20 Temmuz 1974’te tünelden geçen 1000’den fazla halkın hayatının kurtulduğunu, tünelle ilgili hem hükümet hem büyükelçilik hem de asker ile birlikte bir proje yürüttüklerini, tünel müzeye dönüştüğünde bir dönem sonra orayı da ziyaret etme şansı bulabileceklerini ifade etti.

Başkan Uluçay, tüm sıkıntılara ve acılara rağmen birlik ve beraberlik içinde olmayı her zaman başardıklarını, başarmaya devam edildiği takdirde millet olarak yer yüzünde söz sahibi olunacağını söyledi.

-Aydoğan

Türkiye- Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan ise, Türkiye Kıbrıs İşbirliği Cemiyeti olarak her yıl değişik bir heyetle gelip Kıbrıs’ı tanıttıklarını, Kıbrıs’ın bir kumarhane değil şehitlerin vatanı olduğunu anlatmak istediklerini, teşkilatlarının Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın kurduğu bir teşkilat olduğunu ifade etti.

Aydoğan, Denktaş ile Anadolu’yu adım adım gezdiklerini, Denktaş’ın muhteşem güzellikte biri ve gönüllerin lideri olduğunu ifade ederek, cemiyet olarak Kıbrıs’ın tanıtılması için mücadele verdiklerini belirtti.

Görevinde 1 yılı dolduran Başkan Uluçay’ın güzel hizmetler yaptığını gördüklerini, gurur duyduklarını belirten Aydoğan, Kıbrıs’ın şanlı şerefli bir şekilde yaşaması dileğinde bulundu.