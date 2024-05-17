Lefkoşa'da geleneksel “Onur Yürüyüşü” bu yıl “Adaletin rengi ne?” sloganıyla yapıldı.

Onur Haftası etkinlikleri kapsamında 17 Mayıs Organizasyon Komitesi tarafından LGBTİ+ haklarının savunulması ve toplumsal farkındalığın artırılması için yapılan yürüyüşte katılımcılar gökkuşağı bayrakları sallayarak, adalet ve eşitlik çağrısında bulundu.

Bazı siyasi parti ve sivil toplum temsilcilerinin ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katıldığı yürüyüş Dereboyu’nda başladı.

Katılımcılar, Cumhuriyet Meclisi’nin önünden geçerek, Girne Kapısı’na, oradan da Lefkeliler Hanı’na yürüdüler.

Meclis önünde okunan bildiride, LGBTİ+’ların hayatın her alanında uğradıkları ayrımcılığa dikkat çekilerek, bu konuda sorumlu olan yetkililerden gerekli adımları atması talep edildi.

Bildiride, kendilerine yönelik yapılan nefret söylemlerine karşı mahkemeye yaptıkları başvurulara işaret edilerek, “Bizler bu toplumun parçasıyız. Her zaman var olduk, var olacağız.” denildi, bu yürüyüşün sistematik ayrımcılığa, nefret söylemine ve ötekileştirmeye karşı daha adil bir dünya için bir isyan olduğu vurgulandı.