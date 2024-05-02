Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), kuruma Nisan 2024 dönemi ve öncesi 675 TL üzeri borcu olan abonelerin elektriklerinin 6 Mayıs Pazartesi günü kesileceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, kurumla yapılan yasal sözleşmelerle taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektriklerinin de pazartesi kesileceğini belirtildi.

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Yeni kesme ulama ücretinin 275.87 TL olduğuna dikkat çekilen açıklamada, abonelerin mağdur olmaması adına gerekli ödemelerin yapılması istendi.