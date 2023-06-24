Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips; Kurban Bayramı öncesinde, hastaların elzem ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına kurban kabul ettiğini duyurdu.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, kanser hastalarının ihtiyaçlarının karşılanmasına destek veren derneğin bağışlar sayesinde var olduğunu vurgulayarak bugün Lefkoşa Ortaköy’de merkez ofisin 08.30 – 13.30 saatlerinde; 26 Haziran Pazartesi 08.00 -15.00 saatleri arasında, 27 Haziran Salı Arife Günü ise 08.00-13.30 Saatleri arasında açık olacağını bildirdi.

Ortaköy’de bulunan ikinci el satış dükkanının da, aynı gün ve saatlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların alışveriş yapabilmesi için hizmet vereceğini kaydeden Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, kKurban bağışları için kendilerine 0542 853 1121 – 22 89 807 – 22 70 585 numaralı telefonlardan ulaşılabileceğini belirtti.

Kocaismail, halkın ve tüm İslam dünyasının bayramını kutladı.

(GÜL)