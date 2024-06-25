Kenya'da vergi zammını öngören "2024 Finans Tasarısı"na karşı çıkan göstericiler, ülkenin farklı şehirlerinde yeniden gösteri düzenledi.

Kenya basınındaki haberlere göre, vergi zammını öngören "2024 Finans Tasarısı"na yönelik protestolar, başkent Nairobi ve Mombasa şehirlerinde devam ediyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bayrak ve afişlerle yürüyen göstericilerin, ana caddeleri kapattığı kaydedildi.

Öte yandan yüzlerce gösterici, "Köle olmayacağız" ve "2024 Finans Tasarısı'nı reddediyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Kenya'da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler, 18 Haziran'dan bu yana ülkenin farklı şehirlerinde "2024 Finans Tasarısı"nı protesto ediyor.

Vergi artışlarına tepki göstermek ve ekonomi politikalarına yönelik endişeleri dile getirmek için düzenlenen protestolara daha önce güvenlik güçleri müdahale etmiş ve birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto ise göstericilere diyalog çağrısı yapmıştı.