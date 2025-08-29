Kenya’da bir İspanyol turistin, safari alanında file bira içirmesi sosyal medyada büyük tepki topladı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TRT Haber’in BBC’den aktardığına göre İspanyol turist, alkolün bir kısmını içtikten sonra kutunun kalanını filin hortumuna döktü. Instagram’da paylaşılan görüntüler kısa sürede yayıldı. Tepkiler üzerine videolar silindi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine hem Kenya Vahşi Yaşam Servisi (KWS) hem de özel koruma alanlarının yöneticileri soruşturma başlattı.

BBC’nin analizine göre görüntüler, Kenya’nın orta kesimindeki Laikipia bölgesinde bulunan Ol Jogi Koruma Alanı’nda çekildi. Alanda görevli bir çalışan, “Böyle bir şeye asla izin vermiyoruz. İnsanların fillere yaklaşmasına bile müsaade etmiyoruz.” dedi.

-Tepkiler ve soruşturmalar

Kenya Vahşi Yaşam Servisi sözcüsü Paul Udoto da olayın soruşturulduğunu açıkladı. Sosyal medyada ise çok sayıda kullanıcı turiste tepki göstererek sınır dışı edilmesini istedi.

Turistin görüntülerdeki filin, uzun ve hasarlı dişiyle tanınan Bupa isimli erkek fil olduğu belirlendi. Bupa, 1989’da Zimbabve’deki toplu fil itlafından kurtarılarak Ol Jogi’ye getirilmişti.

Turistin ayrıca komşu Ol Pejeta Koruma Alanı’nda bir gergedana havuç yedirdiği anları da paylaştığı ortaya çıktı. Yetkililer, bunun da kuralları ihlal ettiğini belirtti.

-Uzmanlardan uyarı

Kenyalı biyolog ve fil koruma uzmanı Dr. Winnie Kiiru, “Kenya’daki fillerin yüzde 95’i vahşi yaşıyor. Bu tür paylaşımlar, insanların fillere yaklaşabileceği izlenimi veriyor ve tehlikeli bir yanlış algı yaratıyor.” ifadelerini kullandı.

-Önceki skandal

Olay, Kenya’nın Maasai Mara bölgesinde göç eden yaban öküzlerinin turistler tarafından engellenmesinin ardından yaşandı. Turizm ve Yaban Hayatı Bakanlığı, o olayın ardından safari kurallarını sıkılaştıracağını, ziyaretçilerin sadece izinli alanlarda araçlardan inebileceğini açıklamıştı.

Kenya, her yıl binlerce turistin izlediği yaban hayatı göçü ve filleriyle dünyanın en önemli doğal miras alanlarından biri olarak görülüyor.