Alkollü sürücülerin karıştığı kazalar maddi hasara neden oldu. Lefkoşa’daki alkollü sürücü, tek yön levhasına uymadı, Girne-Alsancak çevre yolunda seyreden diğer alkollü sürücünün aracı da yoldan çıkarak evin bahçe duvarına çaptı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün akşamüzeri LG 140 plakalı salon araçla Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki Alpet Petrol istasyonu içinden güney istikametine doğru seyreden Yıldız Kencer (K-51) tek yön levhasına uymadan Dr. Fazıl Küçük Bulvarına girdi.

91 mlg alkollü içki tesiri altında olduğu da belirlenen Kencer’in aracı bulvarda seyreden Mehmet Veysel Görmez (E-36) yönetimindeki SD 966 plakalı kamyonetin önünü tıkadı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan LG 140 plakalı araç, o esnada Kemal Aksay Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta duran Ferzan Kalçay (K-35) yönetimindeki VA 342 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Öte yandan bu sabah saatlerinde Girne-Alsancak çevre yolu 4-5 kilometreleri arasında, Marıyam Sultanova (K-25), 232 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NT 547 plakalı salon araçla Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Sultanova yönetimindeki araç bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken araç sürücüsü tutuklandı.