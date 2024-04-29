Vasiliko’daki terminal kara altyapıları tamamlansa ve yüzer SFRU tesisi Güney Kıbrıs’a ulaşsa da Devlet Doğal Gaz Şirketi’nin (DEFA) sorumluluklarını yerine getirmeden, elektrik enerjisi üretimi için ülkeye doğal gaz ulaşması hedefinin başarılamayacağı bildirildi.

Alithia “Doğal Gaz Hesaplarını DEFA’yı Katmadan Yapıyoruz” başlıklı manşet haberinde Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu’nun 5 yıl önce aldığı kararla DEFA’yı doğal gaz ithal ve tedarikinde tekel haline getirdiğini ancak DEFA’nın, sorumluluk alanında kendini göstermeye hazır olmadığını yazdı.

Habere göre Çin devlet şirketi CPP altındaki konsorsiyum Rum yönetiminin çağrısına cevap vererek terminali 2024 sonuna kadar teslim etse bile doğal gaz devlete ait AİK ve özele ait PEC elektrik santrallerine 2025’in ilk aylarında ulaşamayacak. Bunun için DEFA’nın terminalden elektrik santrallerine aktarılacak doğal gazı temine hazır olması gerekiyor ancak DEFA’nın resmi sitesindeki sıvılaştırılmış doğal gaz alımı ihale ilanı 31 Temmuz 2023 tarihini taşıyor. O günden bu yana bu konuda hiçbir harekette bulunulmadı.

Gazeteye göre Vasiliko’daki terminal bulmacasının diğer bir önemli parçası olan doğal gaz dağıtımı konusunda da durağanlık yaşanıyor. Başlangıcını, terminal ile aynı bölgede olan elektrik santrallerinin boru hattı ile beslenmesini oluşturan dağıtım projesi tamamlanma aşamasında olması gerekiyordu. Ancak son aylarda, DEFA’nın yan kuruluşu olan Doğal Gaz Altyapı Şirketi sorumluluğundaki boru hattının inşası, inceleme ve danışmanlık hizmeti alımı ile ilgili ihale süreci, başvuru ve kısıtlama önlemlerine takılmış durumda.