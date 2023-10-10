KAYITLI EMLAKÇILAR’DAN HASAN SUNGUR’A İSTİFA ÇAĞRISI

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürem Tulga’nın açıklaması ile harekete geçerek KKTC İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nü göreve davet eden emlakçılar bu kez de Hasan Sungur’u yaşanan sıkıntılara karşı harekete geçerek istifa etmeye çağırdı.

Birçok kayıtlı emlakçı, Emlakçılar Birliği mi yoksa Emlakçılar Derneği mi olduğu tam net olmayan ve yasaya aykırı bir şekilde üye kaydı almaya devam eden oluşumun başkanı Hasan Sungur’u sorumlu davranmasını istedi.

Her fırsatta yaptığı açıklamalarda sektörün en büyük sıkıntılarından birinin kaçak emlakçılar olduğunu dile getirmesine ve "Eninde sonunda kaçakçılığın önüne geçeceğiz" şeklindeki ifadelerine rağmen yaşananlara göz yuman Hasan Sungur kayıtlı emlakçıları isyan noktasına getirdi.

Ülkedeki ilgili yasanı gerekliliklerini tam anlamıyla yerine getiren kayıtlı emlakçılar, Sungur’un kurduğu oluşumu yasal zemine taşıyarak Meclis’te bekleyen yasa ile de ilgili herhangi bir girişim yapmak yerine, usulsüz bir şekilde üyelik kabul ettiğini vurguladı. Sektörle ilgili mecliste bekleyen 3 yasa için girişimin yapılması gerektiğini vurgulayan kayıtlı emlakçılar, Hasan Sungur’un da içerisinde bulunduğu oluşumu da emlakçılık sektörüne en çok zarar verenler olduğunu iddia etti.

Kayıtlı emlakçılar yaşanan sıkıntılarla ilgili ilgili mercilerin gereğini yapması ve sektöre zarar vermeye devam eden Hasan Sungur’un istifa etmesini ve emlakçıların hakkını yasa nezdinde savunacak ve mücadele edecek bir oluşumun bir an önce hayata geçmesi gerektiğine işaret etti.