Polis, kayıp şahıs Adem Ozansoy’un bulunduğunu açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, 3 Ocak'tan beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Adem Ozansoy'un (E-21) bulunduğu ve soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.