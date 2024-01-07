Polis, kayıp şahıs Adem Ozansoy’un bulunduğunu açıkladı.

 

İskele ve Lefkoşa'da darp İskele ve Lefkoşa'da darp

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, 3 Ocak'tan beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Adem Ozansoy'un (E-21) bulunduğu ve soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

 