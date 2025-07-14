Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) öğrencileri, “KAÜ’den Çocuklara Umut Eli” projesi kapsamında Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki (KTÇEK) çocuklara bağış yaptı.

KAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Emel Yılmaz’ın öncülüğünde, Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersi kapsamında yürütülen proje Lefke Yardım ve Halk Derneği (LYD) iş birliği ile hayata geçirildi.

Bir ay boyunca devam eden projede, 8-11 yaş grubundaki 50 çocuğa ayakkabı bağışı yapıldı.

KTÇEK İdari Koordinatörü Ali Birsen tarafından KAÜ yönetimine, Dr. Yılmaz'a ve projede aktif rol üstlenen öğrenci Gizem Çevik'e teşekkür belgesi takdim edildi.

Dr. Yılmaz yaptığı açıklamada, projeyle, hem öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeyi hem de ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmayı amaçladıklarını kaydetti, “Bu tür projelerle, öğrencilerimize toplumsal duyarlılık aşılamaya ve üniversitemizin topluma olan katkısını sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

KAÜ Sağlık Müdürü Doç. Dr. Turgay Akalın ise açıklamasında, “Bu gibi sosyal sorumluluk projeleri, öğrencilerimizin sadece akademik bilgiyle değil, aynı zamanda empati, sorumluluk ve toplum bilinciyle donanmasını sağlıyor. Bu deneyimler onların meslek hayatlarına da güçlü bir şekilde yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci de projeye dair yaptığı değerlendirmede, üniversitenin sosyal sorumluluk misyonuna vurgu yaparak, sadece akademik başarıyla değil, topluma katkı sağlayan projelerle de ön planda olmayı önemsediklerini belirtti. Projenin üniversite-toplum iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu kaydeden Keçeci, bunun toplumsal dayanışmayı güçlendirmek açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.