KATLE TEŞEBBÜS ZANLILARINA 8 GÜN DAHA TUTUKLUK ALINDI

Ergün Yahat

18.10.2025 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Gazimağusa - İskele Yolunun Eyva Çemberi yakınlarında, İbrahim Aşık (E-39), Alacak verecek sebebinden dolayı tartıştığı baba Mustafa Kılıçkını ve oğlu Furkan kılıçkını şahışlar tarafından, boynunun sağ kısmından kesici bir aletle yaralanmıştı Olayda yaralanan İbrahim Aşık kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından ameliyata alınmıştı.

Ardından polis katle teşebbüs yapan baba Mustafa Kılıçkın ve oğlu Furkan Kılıçkını polisin erken davranması sonrasında Ercan Havalimanı yolunda tespit edilip göz altına alınmışlar..ilk önce haklarında 3 gün tutukluluk alınan baba oğluna bugün,de soruşturma maksatlı 8 gün daha alındı...