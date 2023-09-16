KATİP DEMİR'DEN ERSİN TATAR VE AHMET METİN GENÇ ONURUNA YEMEK

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi belediye başkanı Katip Demir bugün Salamis Bay Botelde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs'ta bulunan Tarabzon Orta Hisar Belediye başkanı Ahmet Metin Genç onuruna bugün salamis bay hotelde bir öğle yemeği verdi.

Yemeğe Kuzey Kıbrıs Karadenizliler Kültür Derneği başkanı Murat Zeki Civelek Orta Hisar belediyesi özel kalem müdürü Hasan Selin ,Kültür müdürü Sadettin Önsel katıldı.

Yemekte Cumhurbaşkanı Ersin Tatara Trabzon Orta Hisar Belediye başkanı tarafından Ersin Tatar yazılı Trabzon forması hediye edildi .

Ersin Tatar Belediye başkanı ve ekibini burda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ana vatan Türkiye'mizin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu belediye başkanı Trabzona davetini mutlaka Katip Demir başkanını ve Kardenizliler Derneği başkanı Murat Zeki Civelek'i alarak ileriki günlerde gerçekleştireceğini söyledi.

Trabzon Orta Hisar Belediye başkanı Ahmet Metin Genç ise konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve bizleri misafir eden belediye başkanı Katip Demire teşekkür etti.