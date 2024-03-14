KATİP DEMİR TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BAYRAMI KUTLU OLSUN

Katip Demirin 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı.

Ergün Yahat

Yeniboğazici belediye başkanı Katip Demir 14 Mart Tıp bayramı dolayısı ile mesaj yayınladı.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; “Beni Türk Hekimlerine emanet ediniz” ifadeleriyle hekimlerimize olan güveni en güzel şekilde ifade etmişlerdir. Bilgileri, enerjileri, idealleri ve özverileri ile Türk ulusunun en büyük güvencesi olan tüm doktorlarımız ile toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına fedakarca hizmet veren tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.