KATİP DEMİR BÜYÜKELÇİ'Yİ ZİYARET ETTİ ..

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi Belediye başkanı Katip Demir Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ekrem Serin'i ziyaret edip ülkedeki durumlar ile ilgili fikir alışverişinde bulundu...

Katip Demir Türkiye Cumhuriyeti ülkemizin için olmazsa olmazıdır bekasıdır her zaman her koşulda ülkemize yaptıkları katkılar yanında projeleri ile KKTC'nin her geçen gün gelişimini arttırmaktadır.

Büyükelçi Ekrem Serine misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederiz ..