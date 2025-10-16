Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinde, İsrail'in, Yunanistan'a adalarda kullanılabilecek "killer drones" tipi insansız hava araçlarının (İHA) dahil olduğu hava savunma sistemlerini önerdiği ileri sürüldü.

Gazetenin haberine göre İsrail, Atina’ya, uzun süredir müzakere edilen "Spyder All in One" hava savunma sisteminin yanı sıra adalar bölgesinin karmaşık coğrafi yapısına uygun, ek sistemler teklif etti.

İsrail'in bu kapsamda Yunanistan'a, İHA savunma sistemi olarak da kullanılabilecek lazer sistemleri önerdiği, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin ise bu öneriyi değerlendirdiği belirtildi.

Haberde ayrıca, İsrailli firmaların bunun yanı sıra üzerinde yerleşim bulunmayan küçük adalarda dahi kolaylıkla kullanılabilecek, batarya ile çalışan, veri toplayabilen ve gerektiğinde olası tehlikelere karşı harekete geçebilen yüksek teknoloji ürünü "killer drones" tipi İHA'ları da önerdiği ifade edildi.

Avrupa Birliği’nin (AB) 2027’ye kadar dış sınırlarını kapsayacak bir İHA’lara karşı savunma duvarı (drone wall) oluşturma planının Atina tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen haberde, Yunanistan’ın, Türk savunma sanayisinin bu sistemlere dahil edilmemesi gerektiği görüşünü dile getirdiği aktarıldı.

Türk savunma sanayisinin insansız hava araçları alanındaki tecrübesi nedeniyle NATO üyesi birçok ülke tarafından Türkiye’nin ittifakın caydırıcı gücüne katkı sağlayan bir ülke olarak görüldüğüne dikkat çekilen haberde, AB içinde Yunanistan, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) onay vermemesine rağmen Almanya, İspanya ve İtalya’nın Türkiye’yi desteklediği belirtildi.

Haberde ayrıca, Yunanistan’ın elindeki eski hava savunma sistemlerini yenilemeye çalıştığı ve İsrail ile insansız hava araçları alanında işbirliğini ilerlettiğine de vurgu yapıldı.