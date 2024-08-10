Kasti hasar, mülke tecavüz ve çevreye rahatsızlık verme suçlarından 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, V.G.(E-29) aralarında yaşanan sorun nedeniyle dün akşam M.G.’nin (E-40) Dipkarpaz'daki evinin bahçesine izinsiz girdi. M.G’ye ait araca tekme atarak camını kıran V.G. tutuklandı.

-Mekandan çıkarıldığı için bağıran alkollü müşteri tutuklandı

Öte yandan bu sabahın ilk saatlerinde İskele’deki bir işletmenin müşterisi olan ve 330 miligram alkollü içki tesiri altında bulunan M.A.S.A.(E-27), mekandan çıkarıldığı gerekçesiyle yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Söz konusu şahıs tutuklandı.

-Köpeğini el bagajında KKTC’ye sokmaya çalışan yolcuya yasal işlem

Kendisine ait dört aylık köpeği el bagajına koyarak yetkili makamlardan izinsiz Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye sokmaya çalışan yolcu V.K.(E-44) hakkında yasal işlem başlatıldı.