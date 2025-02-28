Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Veteriner Dairesi Müdürlüğü ve Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği iş birliğiyle, kasaplara yönelik eğitim toplantısı düzenlendi.

Kasapların hijyen standartlarını sağlama ve veteriner mevzuatına uyum konularında daha bilinçli hale gelmesi amaçlanan eğitim Lefkoşa Küçük Sanayi Sitesi'ndeki Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Lokalinde yer aldı.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği'nden verilen bilgiye göre, eğitimde, katılımcılara, kasaplık sektöründe kalite ve güvenliği artırmaya yönelik genel hijyen kuralları ve Veteriner Dairesi tarafından uygulanan mevzuat hükümleri detaylı bir şekilde aktarıldı.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği adına Dr. Veteriner Hekim Şevket Özverel, kasaplık sektöründeki profesyonellere en yüksek kaliteyi ve güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri anlattı. Özverel, kasapların hijyenik ve mevzuata uygun çalışma konusunda bilgilendirilmesinin sektördeki genel standartları yükseltmede büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kasaplık sektöründe güvenli ve kaliteli hizmet anlayışının artırılması hedeflenen eğitimde, benzer eğitimlerin gelecekte de düzenlenmesi için prensipte anlaşmaya varıldı.

Sektördeki tüm paydaşların hijyen ve sağlık standartlarını en üst seviyeye çıkarması için bu tür eğitimlerin hayvan sağlığı ve güvenli hayvansal gıda konularında paydaş örgütlerle devam edeceği de belirtildi.