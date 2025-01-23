Sağlık Bakanlığı, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınında yaralanan 51 kişiden 29'unun taburcu edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında 1'i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. Bugün itibariyle 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 22 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.

Yangında yaşamını yitiren kişilerden kimliği tespit edilen 45'inin cenazeleri, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin morglarından ailelerine teslim edildi. Bolu dışından gelen vatandaşların cenazeleri memleketlerine gönderildi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta sabaha karşı çıkan yangın hızla yayılmış, Bolu Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yangın denetimleriyle ilgili karşılıklı suçlamalar yaşanmıştı.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, otel yangınına ilişkin soruşturmada, Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve itfaiye müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirterek "Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır. Alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmektedir" dedi.