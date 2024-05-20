KARŞILIĞI NEYDİ !… NEYİN DİYETİ !… UZUN YILLARDIR BURADAYMIŞ !… UZUN YILLARDIR ÜLKEMİZDE !!!

Ülkemizde doğup büyüyüp askerlik çağına gelen, dereceyle okul bitiren gençlerimiz vatandaşlık için yıllarca bekletilirken, adından soyadından dolayı milliyetçi gençler vatandaş yapılmazken, ülkemizdeki gerçek yatırımcılara vatandaşlık verilmezken, geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulundan geçen bir vatandaşlık kararı duyanları hayrete düşürdü.

Henüz daha 1992 Mersin doğumlu olan bir kadın “ÜLKEMİZDE UZUN YILLAR BULUNDUĞU” ve ülkemizde şirket kurduğu gerekçesiyle vatandaş yapıldı. Aleyhinde poliste soruşturma dosyası da bulunan bu kadının yatırımcı kisvesi altında vatandaş yapılması kadın tarafından şantaja uğrayan ve aleyhinde şikayetçi olan iş insanlarının büyük tepkisine neden oldu. Tüm vatandaşlık kararlarının gerekçelerinde detaylı bir şekilde kalış süreleri ve gerekçeleri çok detaylı bir şekilde yer alırken daha henüz 32 yaşında olan bir kadının ülkemizde ne kadar süre bulunduğu Bakanlar Kurulu kararında “UZUN YILLARDIR ÜLKEMİZDE” gibi geçiştirme bir süre ve ülkemizde yatırım yaptı gibi yuvarlak gerekçelerle vatandaşlık verilmesi olayın arkasındaki gerçek gerekçelerin merak edilmesine yol açtı.

İÇİŞLERİ BAKANI DURSUN OĞUZ ve BAKANLAR KURULUNA SORUYORUZ

Uzun zamandır ülkemizdedir ve yatırımlar yaptı dediğiniz kişi ;

Kaç yıldır bu ülkededir ?

Kaç paralık ne yatırımı var ?

Uzun yıllar dediğiniz sürede ne kadar vergi verdi ?

Yanında kaç tane KKTC vatandaşı istihdam etti ?

Ne kadar ihracat gerçekleştirdi? Ülke ekonomisine nasıl bir katkı yaptı ?

Bu soruların cevaplanmasını ve cevaplar sonucunda ilgili hatalı kararın iptal edilmesini KKTC vatandaşları adına talep ediyoruz.

Doğrusu budur;