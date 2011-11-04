Gazimağusa–Karpaz Anayolunun,  Yeni Mağusa Devlet Hastanesi ile  İskele–Ercan ayrımı arası kesimi  bugün bölünmüş yol olarak trafiğe açıldı.

Karayolları Dairesi tarafından yapılan açıklamada, bu anayolu kullanan sürücüler ile tali yollardan anayola  katılacak sürücülerin, gidecekleri istikamete göre dönel kavşakları kullanarak yön

değiştireceklerine işaret edilerek, “Yapım çalışmaları devam eden konu yolda sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret  ve işaretçilerine uymaları önemle rica

olunur” denildi.