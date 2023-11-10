Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Uluslararası Avrasya Eğitimcileri Birliği'ne (UAESEB) üye sendikalardan yetkilileri kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde sendikalara ev sahipliği yapan UAESEB üyesi Kıbrıs Türk Memur Sendikası Genel Başkanı Akın Manga da hazır bulundu.

Sadık Gardiyanoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, Türk halkının tarihinin hep mücadele içinde geçtiğini kaydetti ve “Kıbrıs Türkü milli değerleri yüksek olan ve Türklüğe sahip çıkan bir halktır. Tarihi doğru bilmek ve tüm gençlere aktarmak hepimizin boynunun borcudur” dedi.

Gardiyanoğlu tarih bilinçlendirme anlamında katkılarından dolayı sendika temsilcilerine teşekkür etti.

UAESEB üyesi Türk Eğitim- Sen Başkanı Talip Geylan da birliğin KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla panel düzenlediğini ve Türk dünyasının kalbinin KKTC’de attığını kaydetti.

Geylan, “Şimdi sıra KKTC’nin uluslararası camiada tanınmasında. Bu noktada KKTC’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ve son dönemlerde Türk Devletler Teşkilatı’nın gayretinin farkındayız. Tüm dünyanın KKTC’yi tanıyacağına yürekten inanıyoruz” dedi.