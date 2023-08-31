Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi arasında Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerine, Demirhan köyü mevkiine sinyalize kavşak yapımı için protokol imzalandı.

Bugün Bakanlık’ta düzenlenen törende protokole, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler imza koydu.

Bakan Arıklı, “bölge halkının uzun yılardır Lefkoşa-Gazimağusa yolunda kolay erişim için talepte bulunduğunu, yol güvenliğini göz ardı etmeden bu talebi yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını” belirtti.

-“Bölge halkına şimdiden hayırlı olsun”

Bakan Arıklı, "Demirhan köyü mevkiine monte edilecek olan trafik ışıkları sayesinde Lefkoşa-Gazimağusa yoluna daha güvenli erişim sağlanırken, zamandan ve yakıttan tasarruf edileceğine inanıyorum. Bölge halkına şimdiden hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, protokole göre Demirhan mevkiine yapılacak sinyalize kavşak için tüm öteleme ve yapım işlerinin belediye tarafından karşılanacağı; akıllı sinyalizasyon sisteminin temini ve montajının ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılacağı kaydedildi.

Sinyalize kavşağın yapımı sırasında kontrolörlük Karayolları Dairesi tarafından yapılacak.

-Karavezirler: “Geniş bir bölgeyi etkileyen sorun çözülüyor”

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Karavezirler, Bakan Arıklı ile imzaladıkları protokol sayesinde “geniş bir bölgeyi uzun zamandır etkileyen bir sorunun kısa zamanda ortadan kaldırılacağını” söyledi. Karavezirler, "sinyalize kavşak sayesinde Lefkoşa-Gazimağusa Anayoluna erişim sorunu yaşayan Değirmenlik, Demirhan, Balıkesir ve Minareliköy'ün bu sorunu ortadan kalkıyor. Hayırlı olsun" dedi.

Karavezirler, “proje için karar üreten Bakan Arıklı ile ekibine ve Değirmenlik Akıncılar Belediye Meclis üyeleriyle mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” dedi.