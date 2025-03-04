HP'den yapılan açıklamaya göre Karataş, elektronik etiket uygulaması konusunda, “gerçekten toplum faydasına olan bir yatırım mı, yoksa belli kesimlere rant sağlamak için mi hayata geçiriliyor?" diye sordu.

Elektronik etiket uygulamasının 1 Şubat’ta uygulanmaya başlanacağını ama üzerinden bir ay geçmesine rağmen henüz bir haber olmadığını kaydeden Karataş, elektronik etiket uygulamasının ekonomiye katkısının nasıl olacağının net olmadığını ifade etti.

Elektronik raf etiketinde ürünün adı, barkodu, satış fiyatı, son fiyat değişiklik tarihi, ürünün menşei gibi bilgiler olacağının söylendiğini belirten Karataş açıklamasının devamında, şu soruları yöneltti:

“Peki her şey kayıt altına alınmış olacak mı ve kayıt dışılık önlenecek mi? Piyasa daha kontrol edilebilir olacak mı? Tüketici, fiyatları görebilecek ve kıyaslayabilecek mi? Fiyatlar üzerinden tercih yapabilecek mi? Kâr oranları görülebilecek mi? Haksız rekabet de ortadan kalkacak mı? Bu durum; piyasada rekabet arttırıcı güç olacak mı? Alıcı ve satıcı ürün fiyatları üzerinde eşit söz sahibi olabilecekler mi? Dolayısıyla gerçek serbest piyasa ekonomisi uygulanmaya başlanabilecek mi? Peki hayat pahalılığına nasıl bir etkisi olacak?”