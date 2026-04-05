Acıbadem Bakırköy Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ümit Ünal, ‘karaciğer detoksu’ gibi masum görünen uygulamalarınsa sorunun fark edilmeden daha da ilerleyerek karaciğer yetmezliği hatta nakil ihtiyacına kadar götürebildiği uyarısında bulunuyor.

Ünal, karaciğere ciddi hasar veren beş hatayı şöyle sıraladı:

1- Şok diyetlerle hızlı kilo vermeye çalışmak

Kısa sürede verilen kilolar sağlığı tehlikeye atıyor. Çok düşük kalorili diyetler ve hızlı kilo kaybı, karaciğerde yağ depolanmasını artırabiliyor.

Çalışmalar; haftada bir ila bir buçuk kilodan fazla kilo kaybının, karaciğer üzerindeki stresi artırarak zarar verebildiğini ve hastalığın ilerlemesini tetikleyebileceğini ortaya koyuyor.

2- Sadece diyet yapıp egzersizi ihmal etmek

Diyet yapıp egzersiz yapmamak kas kaybına yol açıyor, metabolizmayı olumsuz etkiliyor ve insülin direncini tetikleyerek karaciğer yağlanmasını artırıyor. Düzenli yürüyüş gibi egzersizler, kas dokusunu koruyarak insülin direncini düşürmede ve böylece karaciğer yağlanmasını azaltmada en etkili yöntemlerden birini oluşturuyor.

3- Meyve tüketiminde aşırıya kaçmak

İçeriğindeki fruktoz nedeniyle meyve tüketiminde aşırıya kaçmak karaciğer yağlanmasını artıyor ve sağlığa fayda yerine zarar getiriyor.

Özellikle meyve suyu gibi liften arındırılmış tüketimi, fruktozun daha hızlı emilmesine yol açıyor ve karaciğer yağlanmasını belirgin şekilde hızlandırıyor.

5- Karaciğeri temizliyor düşüncesiyle bitkisel ürünler tüketmek

“Tamamen bitkisel, doğal, hiçbir zararı yok” denilerek içeriği ve dozu bilinmeyen ürünleri tüketmek, karaciğere zarar veren en büyük yanlışlardan biri. İçeriği standardize edilmemiş bitkisel ürünler, karaciğer hasarı hatta nakil gerektiren toksisitelere yol açabiliyor.

Hatta literatürde, bitkisel ürün kullanımına bağlı akut karaciğer yetmezliği ve nakil gerektiren vakalar bulunuyor. Karaciğerin ekstra detoksa ihtiyacı yok. Yapısı gereği bazı basit önlemlere dikkat edildiğinde zaten kendini yenileyebilir.

İçkinin güvenli sınırı yok

İçkinin karaciğerde inflamasyonu (iltihaplanma) artırarak yağlanmanın siroza dönüşme riskini de artırıyor. Özellikle karaciğer yağlanması olanlarda az miktarda içki tüketimi bile hastalığın ilerlemesini hızlandırabiliyor.