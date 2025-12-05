Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri, Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette barınağa mama desteği de sağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Müdür Muavini Naile Soyel ve Veteriner Hekim Erinç Farçoğlu tarafından karşılanan grup barınağın işleyişi, rehabilitasyon süreçleri ve sahiplendirme adımlarına ilişkin bilgilendirildi.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı, can dostların güvenli ve iyi koşullarda barındırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Girne Belediyesi’ne teşekkür etti.