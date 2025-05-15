Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda, dün kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan üç kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak üzere olan S.A.(E-27), narkotik dedektör köpeği ile arama yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerini görünce, tasarrufunda bulundurduğu bir poşeti atmaya çalıştığı sırada tespit edildi.

Söz konusu poşette yapılan incelemede ise, içerisinde uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 20 adet hap tespit edildi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı.

- Şüpheli hareketleri ele verdi

Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda kullanımındaki araç ile tehlikeli sürüş yaptığı gerekçesiyle polis tarafından durdurulan araç sürücüsü H.E.(E-21), tehlikeli sürüş suçundan rapor edildiği sırada, araçta yolcu olarak bulunan Ö.F.Y’nin (E-21) şüpheli hareketler sergilemesi sonucu, üzerinde ve araçta arama yapıldı. Aramada, şahsın tasarrufunda yaklaşık 1,5 gram ağırlığında hintkeneveri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Ö.F.Y. tutuklandı.

Gazimağusa’da ise, Y.M.E.’nin (E-21) evinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.