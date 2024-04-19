Lefkoşa Metehan Kara Sınır Kapısı'ndan, GKRY Bölgesinden KKTC'ye geçiş yapan D.Ö'nün (E-35) kullanımındaki araçta, Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekiplerince yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş toplam 14 kap çiçek ve aracın bagaj kısmında yetkili makamdan özel izin belgesi olmaksızın taşıdığı adına kayıtlı av tüfeğini kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, yürütülen soruşturma kapsamında gümrüğe beyan edilmemiş çiçekler Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından gerekli yasal işlem başlatılmak üzere teslim alınırken, D.Ö. tutuklandı.