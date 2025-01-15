Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nde Ayşe Kanlıada başkanlığında oluşan yeni yönetim ilk 100 günlük faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Yeni yönetimin görevine başladığı günden itibaren yürütmeye başladığı çalışmalarla yeni projeleri hayata geçirme yolunda bir mesafe kat ettiğine işaret edilen açıklamada, öncelikle ihtiyaç doğrultusunda kadroya yeni personel eklendiği belirtildi.

-Dernek Butiği oluşturuldu

Yeni bir ofis alanı oluşturarak, personele daha iyi ve verimli şartlarda çalışma ortamı yaratıldığı ve dernek çatısı altındaki dükkanın “Dernek Butiği”ne dönüştürüldüğü kaydedildi.

Beş farklı bölgede yer alan geri dönüşüm kıyafet kutularının düzenli şekilde toplanmakta, ayrıştırılıp bir kısmı satış dükkanlarında satılmak üzere tanzim edildiği, bir kısmının da daha sonra değerlendirmek üzere depolandığı belirtildi.

Kullanılamayacak durumdaki ürünlerin ise yurt dışında faaliyet gösteren geri dönüşüm firmalarına satılarak gelir elde edildiği kaydedildi.

Bu satışlar ve Dernek Butiği’nden elde edilen gelirin tamamının Kanser Hastalarına Yardım Derneği tarafından hastalarının tedavi süreçlerinde kullanıldığına dikkat çekildi.

-“Gezici Ambulans Hastanesi çalışmaları devam ediyor”

Hastaların ihtiyacı olan ekipmanları karşılamayı kolaylaştırmak amacıyla derneğe ait depolarda düzenleme yapılıp, stokların güncellendiği kaydedildi. Açıklamada, “Hastaların birçoğu için kullanılan korse, torba, protez, hasta bezi gibi acil ihtiyaç malzemeleri için şirketler ile anlaşma sağlanarak, bu malzemeler anında hastalara ulaştırılmaktadır.” İfadeleri kullanıldı.

Önemli projelerimizden olan “Gezici Ambulans Hastanesi” ve dernek binası için çalışmaların tüm hızıyla devam edildiğine işaret edilen açıklamada, hasta kayıtlarının da gönüllü 2 doktor aday sayesinde dijital ortama aktarıldığı belirtildi.

Kanser hastalarına tedavileri süresince onkologun önerisi doğrultusunda, psikolog ve/veya psikiyatrist desteği sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.