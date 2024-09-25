Kanser Hastalarına Yardım Derneği, 7 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği 14. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda yeni Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Gençlik Kollarını belirledi.

Dernekten verilen bilgiye göre, 14. Dönem Olağan Genel Kurulun akabinde yeni yönetim ve tüzük değişikliğini kaymakamlığa bildiren KHYD 14. Dönem Yönetim Kurulu 21 Eylül tarihinde de ilk toplantısını yaparak görev dağılımını onayladı.

Geçen gün görev devir-teslimin yapıldığı Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nde Kurucu Onursal Başkan Raziye Kocaismail'e yıllardır Derneğe koyduğu katkılar ve verdiği hizmetler nedeniyle teşekkür plaketi takdim edildi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği 14. Dönem Yeni Yönetim Kurulu ve organları şöyle:

Başkan: Ayşe Kanlıada

Yönetim Kurulu: Saffet Nadiri (Asbaşkan), Şerif Özhür (Sekreter), Hale Alibaba Erdem – (Sayman), Fatma Sabri, Zarifşen Menteşoğlu, Kezban Dikmenay, Bahar Gökhan, Cemaliye Karadayı Numan, Faika Ergeç, Ümit Akgönül, Hasan Sapsızoğlu, Ülfer Uluer, Didem Savim, Ersin Nizam.

Yedek Üyeler: Yiğit Bebek, Fevziye Pınardan, Zalihe Yarkıner

Bölge Sorumluları: Akdoğan : Özlem Aktuna, Alaniçi – Dörtyol : Faika Ergeç, Dikmen: Alpan Savoğlu, Girne: Şaziye Çınaroğlu, Kalavaç: Betül Şah, Köprü: Işın Alıkan, Mormenekşe: Fatma Güral, Lefkoşa: Ziynet Selçuk, Lefkoşa: İlkiz Akrep, Lefkoşa: Nuran Tanca Şekeroğlu, Lefke: Gültan Bayramoğlu, İskele: Ersin Nizam, Serdarlı: Ayşe Oben, Mağusa: Erhan Yaman, Türkmenköy: Tülay Dürüst, Yeniboğaziçi: Fikriye Hürses, Akova – Yıldırım: Nazan Aydıner, Dipkarpaz: Murat Sünmez, Çatalköy: Cemaliye Karadayı Numan, Girne Tulips: Susan Tilt

Disiplin Kurulu: Faik Aktulga, Gülten Özcihangirli, Hüseyin Kocaismail

Denetleme Kurulu: Nazım Tornocu, Mükerrem Gündeş, Bozdağ Engin Savim

Gençlik Kolları Başkan: Halil Karasoy

Gençlik Kolları Yönetim Kurulu: Mustafa Şenal, Ahmet Güvenler, Merve Dürüst, Murat İri, Umut Zengin, Mehmet İpek, Bahar Okaner, Gültekin Doğa, Salih Sabri.