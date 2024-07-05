Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber, esnaf ve zanaatkarların sürekli kesintiler, fahiş elektrik zamları, artan maliyetler ve ekonomik belirsizlikler karşısında büyük mücadele verdiğini kaydederek, sorunlara çözüm istedi.

Oda adına yazılı açıklama yapan Kanber, elektrik faturalarının, hammaddenin, ekipman ve kira giderlerinin esnafı dara düşürdüğünü, birçok işletmenin temel ihtiyacını dövizle veya dövize endeksli fiyatlarla karşılamak zorunda kaldığını, Türk Lirası'nın değer kaybıyla esnafın gelirleri ve giderleri arasındaki makası daha da açtığını ifade etti.

“Bu durum, sadece küçük esnafı değil, dar gelirli vatandaşı da derinden etkiliyor. Çünkü kira giderlerindeki artış, kaçınılmaz olarak, ürün ve hizmet fiyatlarına yansıyor ve hayat pahalılığını daha da artırıyor” diyen Kanber, ülkedeki tüketim ürünlerinin yüzde 90'ından fazlasının ithal olması ve bu ürünlerin döviz veya dövize endeksli fiyatlarla satılmasının hayat pahalılığını ve enflasyonu daha da körüklediğini belirtti.

“Esnafımız, bir yandan artan maliyetler ile boğuşurken, diğer yandan da döviz kurlarındaki dalgalanmaların yarattığı belirsizlikle mücadele etmek zorunda kalıyor” diyen Kanber, çözüm için atılması gereken adımların belli olduğunu, bunların sürdürülebilir olması ve uzun vadede fayda sağlaması için öncelikle nüfusa çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

“Bireysel, toplumsal ve kurumsal başarı, ancak zamanı ve işini doğru yönetebilen bireyler ve yöneticilerden oluşan bir toplumla mümkün olabilir” diyen Kanber, önerileri şöyle sıraladı:

“Nüfusun ne kadar olduğu, hangi bölgelerde yoğunlaştığı, hangi sektörlerde istihdam edildiği gibi temel verilere sahip olmadan, sağlıklı bir planlama yapmak ve sürdürülebilir ekonomi, sosyal ve siyasal politikalar üretmek mümkün değildir. Bu verilerin eksikliği, enerji üretiminden, tüketim alışkanlıklarına, kira maliyetlerinden enflasyona kadar birçok alanda sürdürülebilirliği tehdit etmektedir. Hükümetin, bir yandan enerji politikalarını gözden geçirerek yenilenebilir enerjiye yatırım yapmalı, enerji verimliliğini artırmalı ve yerel kaynakları daha etkin kullanmalıdır. Diğer yandan, döviz kurlarındaki istikrarı sağlamak, ithalatı azaltmak, yerli üretimi desteklemek ve enflasyonla mücadele etmek için kapsamlı ekonomik politikalar hayata geçirebilecek irade ve yetkinliğe ihtiyaç vardır. Esnafımıza yönelik kira, vergi, elektrik, tüketim ürünlerini döviz baskısından kurtarabilmek için somut adımlar atılmalıdır. Aynı zamanda, nüfus sayımı geçerli, güvenli ve kapsayıcı temel verilerin toplanması ve analiz edilmesi, sürdürülebilir politikaların oluşturulması için hayati önem taşımaktadır..”

(RÇ/GÜL)