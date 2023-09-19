Kanada ve Hindistan, Hindistan'daki ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesinin ardından çıkan anlaşmazlığın sonrasında karşılıklı olarak üst düzey diplomatlarını sınır dışı etme kararı aldı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu açıklamasının ardından üst düzey bir Hint diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu.

Joly, olayın soruşturulmasında, Hindistan'ın "tam işbirliğini" beklediğini ifade ederek, Trudeau'nun konuyu ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile görüştüğünü aktardı.

Sınır dışı edilen Hint diplomatın, Hindistan'ın dış istihbarat teşkilatı olan Yeni Delhi Araştırma ve Analiz Kanadı'nın (RAW) Kanada'daki Başkanı Pavan Kumar Rai olduğu iddia edildi.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Kanada İstihbarat Servisi Başkanı'nın mevkidaşlarıyla söz konusu iddiaları görüşmek üzere Hindistan'a gittiğini bildirdi.

- Hindistan: İddialar saçma ve maksatlı

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yayımlanan yazılı açıklamada, Trudeau'nun açıklamaları "saçma ve maksatlı" olarak nitelendirilerek, Kanada hükümeti "kendi topraklarında faaliyet gösteren tüm Hindistan karşıtı unsurlara karşı hızlı ve etkili yasal adımlar atmaya" çağrıldı.