Kanada Yayın Kurumu'nun (CBC) haberine göre, Kiev'de düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu uluslararası zirvede konuşan Trudeau, "Bu, Ukrayna'nın istediği, kışkırttığı ya da herhangi bir şekilde talep ettiği bir çatışma değil. Bu savaş sadece ve sadece tek bir sebepten dolayı başlatıldı: Rusya'nın Ukrayna tarihini silme ve imparatorluğunu genişletme arzusu." dedi.

Trudeau, Ukrayna'ya 25 hafif zırhlı araç ve iki zırhlı muharebe destek aracı tedarik edeceklerini, enerji güvenliği konusunda destek sağlamak amacıyla hibe vereceklerini ve yaptırımlar kapsamında el konulan Rus varlıklarından elde edilen 5 milyar dolarlık fonun ilk ödemesinin yapılacağını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "olağanüstü cesarete, dayanıklılığa ve kararlılığa" sahip olduğunu söyleyen Trudeau, Ukraynalı liderin kendisine ve milyonlarca Kanadalıya "ilham vermeye devam ettiğini" kaydetti.

Trudeau, Rusya'yı "kurallara dayalı uluslararası düzene doğrudan saldırı" yapmakla suçlayarak "Güçlü olanın haklı olduğu bir döneme geri dönemeyiz. Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa kavuşması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu barış, Ukraynalılar masada olmadan sağlanamaz." diye konuştu.

Söz konusu 5 milyar dolarlık yeni fon, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin ilk kısmını oluşturuyor.

- Ukrayna'yı destekleyen liderler, savaşın 3. yılında Kiev'de buluştu

Rusya'nın başlattığı savaşta 3 yıl geride kalırken, Ukrayna'ya destek veren liderler, başkent Kiev'de bir araya geldi.

Ukrayna'da bugün düzenlenen toplantıya 13 yabancı lider katıldı, 24 isim de çevrim içi bağlandı.