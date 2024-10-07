KAMUSEN, KTAMS ve KAMU-İŞ’in İskele Kaza Tapu Amirliği'nde bugün için aldığı uyarı grevi, kararı askıya alındı.

Kamu-Sen'den verilen bilgiye göre, 3 Ekim'de İskele Kaza Tapu Amirliği'nde, KAMUSEN, KTAMS ve KAMU-İŞ’in çalışma koşullarına bağlı bina ve personel eksikliği oluşmasından dolayı açıkladığı uyarı grevi, özellikle bina sorununun çözümü için proje hazırlanmasıyla ilgili çalışmanın bittiğinin belirtilmesi ve yeri değişen personelin yerine yeni personel gönderilmesinden dolayı, aksıya alındı.

Açıklamada, herhangi bir olumsuzluk halinde grevin tekrardan gündeme geleceği belirtildi.