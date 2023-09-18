Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi, Türkiye’de HAK-İŞ ile ortak eğitim programı düzenledi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, heyet, Hak – İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Kadın Komitesi ile bir araya geldi.

Toplantıya, Hak – İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, KKTC KAMUSEN Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri, Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi Başkanı Seher Güneş ve beraberindeki heyet, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı ve Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin ile Komite Başkanları ve uzmanlar katıldı.

Hak – İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, KKTC-KAMUSEN heyetini HAK-İŞ’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Ilgaz’da gerçekleştirilecek eğitim programının başarılı geçmesini temenni etti.