Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, Kıbrıs kültürüne aykırı uygulamalar olduğunu belirterek, birlik mesajı verdi.

Kıdrışlıoğlu, yazılı bir açıklama yaparak, sendikaların 50’ye yakın örgütle birlikte mücadele verdiğini vurgulayarak, “Bölünmeyeceğiz, eylemlerde güç birliği yapacağız.” dedi.

KKTC’nin yalnızlaştırıldığı bu dönemde, Türkiye’nin garantörlüğünün tartışma konusu yapılmaması gerektiği vurgulayan Kıdrışlıoğlu “Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün öneminin daha da farkına varmaktayız. Dolayısıyla birlikte adım attığımız eylemlerde 'Türkiye, Ankara elini yakamızdan çek veya işgal' kelimelerini de asla kabul etmiyoruz.” dedi.

Kıdrışlıoğlu, ülkenin gündeminin bilinçli olarak suni meselelerle değiştirilerek esas sorunların gözden kaçırılmaya çalışıldığını savundu. Başörtüsü tartışmaları ve açılışlarda dua okunması gibi konuların ön plana çıkarıldığını ifade eden Kıdrışlıoğlu, KKTC’nin tanınmamasıyla ilgili BM kararlarının ve Rum kesiminde Türk devletlerinin büyükelçilik açmasının daha büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Yetkililerin bu gelişmelere karşı sessiz kaldığını ileri süren Kıdrışlıoğlu, hükümetin, muhalefetin ve Cumhurbaşkanı’nın bu duruma karşı sert tepki göstermesi, KKTC Meclisi’nin ise bir deklarasyon yayımlaması ve bu kararları kınaması gerektiğini ifade etti.

- “Mücadelemizi Anayasa ve yasalar çerçevesinde sürdürüyoruz”

Gündemdeki esas sorunlara tekrar dönülmesi gerektiğini belirten Kıdrışlıoğlu, KKTC’nin kültürel yapısına uygun olmayan uygulamalara karşı mücadele edeceklerini, Anayasa ve yasalar çerçevesinde hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün KKTC için hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Kıdrışlıoğlu, bazı grupların Türkiye’yi hedef alan söylemlerini kabul etmediklerini ancak bu tür sloganlar nedeniyle ortak mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Sorunun herkesin sorunu olduğunu ifade eden Kıdrışlıoğlu, sürecin birlik içinde devam edeceğini ve birlikte mücadeleden geri adım atılmayacağını söyledi.

Kıdrışlıoğlu, Türkiye’nin garantörlüğünün önemine dikkat çekerek, eylemlerde Türkiye karşıtı ifadelere tepki gösterdi. “Hükümetleri eleştirelim, ideolojik yaklaşımları, dayatmaları eleştirelim, hiçbirini kabul etmeyelim ama Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü de tartışma konusu dahi yapmayalım. Bu bizim kırmızı çizgimizdir.” diyen Kıdrışlıoğlu, bu türde sloganları desteklemediklerini ancak bu sloganlar nedeniyle alanları terk etmeyeceklerini vurguladı.