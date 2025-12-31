Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, adaletin egemen olduğu ve eşitliğin güçlendiği bir yıl temennisinde bulundu.

Metin Atan yeni yıl mesajında "Yeni yılın adaletin egemen olduğu, eşitliğin güçlendiği, hakların korunduğu, birlik ve dayanışmanın büyüdüğü bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bizler, emeğiyle yaşamını sürdürenler olarak ancak adaletli bir düzen içerisinde nefes alabilir, eşitlik temelinde var olabiliriz. Haklarımızın korunması, sosyal devletin güçlendirilmesi ve kamu çalışanlarının emeğinin karşılığını alması için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Sendika olarak "Adaleti, eşitliği, hakkı, birliği ve dayanışmayı" savunmaya kararlı olduklarını belirten Atan, "Her bir üyemizin emeği, onuru ve alın teri bizim için kutsaldır. Yeni yıl, umutlarımızın çoğaldığı, çocuklarımızın geleceğe güvenle baktığı, barışın ve huzurun egemen olduğu bir yıl olsun." dedi.