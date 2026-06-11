Kamuda örgütlü üç sendika mahkemelerde personel eksikliği yaşandığı gerekçesiyle bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yaparak, istihdam için hükümete 15 Eylül'e kadar süre verdi.

Lefkoşa Kaza Mahkemeleri önünde yapılan basın açıklamasında sırasıyla Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan söz aldı.

-Bengihan: “10 mübaşir, 10 stenograf ve 10 mahkeme memuru alınması konusunda gerekli yazışmalar yapıldı”

KTAMS ve KİEF Başkanı Güven Bengihan, son dönemde yeni yargıç ve savcıların göreve başladığını ancak mahkemelerdeki mübaşir, mahkeme memuru, stenograf ve odacı sayısında artış yapılmadığını söyledi.

Bengihan, mahkemelere 10 mübaşir, 10 stenograf ve 10 mahkeme memuru alınması konusunda gerekli yazışmalar yapılsa da Maliye Bakanlığı'ndan yetki alınması ya da idari bir işlemin söz konusu olmadığını belirtti.

İstihdam için hükümete 15 Eylül’e kadar süre verdiklerini söyleyen Bengihan, eylül ortasında başlayacak adli yılda eksik personel nedeniyle davaların görüşülemeyecek duruma geleceğini savundu.

Hükümetin seçim çalışmalarına başladığını da söyleyen Bengihan, yandaş istihdamı için kota ayrıldığını iddia ederek, “Her kim ki seçim zamanı istihdam yaptı, bunun olumsuz sonucunu sandıkta gördü.” dedi

Güven Bengihan, mahkemelerdeki ihtiyaçların karşılanması için ısrarlı şekilde baskı yapmaya devam edeceklerini belirterek, “Mahkemeler bizim sığınacak en önemli limanımızdır. Mahkeme çalışanlarının yaptığı görevler de çok anlamlı, çok değerlidir.” ifadesini kullandı.

Böylesine güzide bir yerin personel eksikliği nedeniyle işlevsizleştirilmesini kabul etmediklerini kaydeden Bengihan, hükümete "buradaki ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili kararı bir an önce verin, aksi halde her türlü eylem hakkımızı kullanacağız" diyerek seslendi.

-Serdaroğlu: “Girne'ye üç odacı, Lefkoşa’ya beş odacı ve İskele’ye de iki odacı ihtiyacı var”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, mahkemelerin Girne'de üç Lefkoşa’da beş ve İskele’de iki odacı ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ülkede nüfusun kontrolsüz olarak arttığını savunan Serdaroğlu, artan nüfus karşısında bazı kadroların da arttırılması gerektiğini belirtti.

Ahmet Serdaroğlu, artan suçlar karşısında mahkemelerdeki işlerin de arttığını ancak bazı işçilerin “daha kolay olur” gerekçesiyle görev yerini değiştirdiğini ifade etti.

Serdaroğlu, "insana göre iş değil, işe göre insan" istihdam politikası uygulanması gerektiğini belirtti.

Hükümete çağrıda bulunan Serdaroğlu, başka yerlerde sayıca fazla olan personelin mahkemelerde görevlendirilebileceğini söyledi.

Serdaroğlu, kimsenin "işi beğenmedim ben başka yere gitmek isterim" deme hakkı olmadığını da vurgulayarak, “Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Adaletli olacağız... " diye konuştu.

-Atan: “Sendikalar olarak çalışanları ve kurumları korumak görevimiz”

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, mahkemelerin personel açısından en ihtiyaçlı yerlerden biri olduğunu söyleyerek, “En ihtiyaçlı yer burası ancak en mağdur edilen yer de burası.” görüşünü dile getirdi.

Sendikaların çalışanları ve kurumları korumakla görevli olduğunu belirten Atan, mahkeme çalışanlarının üzerine fazla yük bindiğini ve buna müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Atan, hükümetin seçim hazırlığı olduğunu ve “freni patlamış kamyon gibi” istihdam yapmaya çalıştığını iddia etti.

Hükümetin miladının dolduğunu ileri süren Atan, çözüm üretilmemesi durumunda eylemlerin başlayacağını ve artarak sürdüreleceğini söyledi.

Sendikacılar basın açıklamasının sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

İşe geç giden ya da gitmeyen personele dair soru üzerine Güven Bengihan, bu konuda bir liste hazırladıklarını ve Personel Dairesi’ne teslim ettiklerini söyledi.

Bengihan, o listeye dair yapılan teftişte bir kısım çalışanın işine son verildiği, bir kısmın ise uyarıldığıyla ilgili rapor ortaya çıktığını belirtti.

Bengihan, ancak bu çalışmanın arkası gelmediğini ve hazırlanan ikinci liste konusunda gerekli adımların atılmadığını savundu.