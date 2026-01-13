Sendikalar, Metehan Çemberi’nden Başbakanlık ışıklarına yürüyecek

Kamuda örgütlü beş sendika, vergi matrah dilimlerinin ve kişisel muafiyetlerin güncellenmemesi ile asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış yapılmamasını protesto etmek amacıyla yarın saat 09.30’da yönetim kurulları düzeyinde yürüyüş eylemi gerçekleştirecek.

Sendikalar adına açıklama yapan Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, eylemin ayrıca Başbakan Ünal Üstel’in hükümetin icraatlarının genel değerlendirmesine ilişkin düzenleyeceği basın toplantısına tepki amacı taşıdığını belirtti.

Bengihan, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) olarak yarın saat 09.30’da Metehan çemberinde buluşacaklarını, buradan Citroen ve Başbakanlık ışıkları önüne yürüyüş yapılacağını kaydetti.