Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, kamu yeterlik sınavlarındaki başarı oranıyla ilgili açıklama yaptı; orta düzey yeterlik sınavındaki başarı oranının geçmiş yıllara göre düşük kaldığına dikkati çekti. Analitik düşünmeyi gerektiren soru türlerinde başarı düzeyinin düşük kaldığı saptamasını paylaşan Köseoğlu, Komisyon'un bunun neden sonuç ilişkisini araştırıp detaylı analizlerini yapacağını bildirdi.

Kamu Hizmeti Komisyonu'nun üst, orta, alt ve ortaokul düzeyi yeterlilik sınavları 16 ve 17 Aralık tarihlerinde yapıldı. Dün itibarıyla kesinleşen sonuçlara Kamu Hizmeti Komisyonu’na ait resmi web sayfasından (khk.gov.ct.tr) ulaşılabiliyor.

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu yaptığı yazılı açıklamada, üst, orta, alt ve ortaokul düzeyi olmak üzere toplamda dört düzeydeki yeterlilik sınavlarının 16 ve 17 Aralık tarihlerinde yapıldığını ve ellişer sorudan oluşan sınavların her birinin 75 dakika sürdüğünü kaydetti.

Köseoğlu, Türk Maarif Koleji, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nde yapılan sınavlara 3 bin 538 kişi başvururken, 3 bin 84 kişinin katıldığını yani sınavlara katılımın yüzde 87 olduğunu belirtti.

-Orta düzey yeterlik sınavında başarı oranı yüzde 4.6

Köseoğlu açıklamasında, “131 kişinin katıldığı üst düzey yeterlik sınavında başarı oranı yüzde 20, en yüksek not 88; 1.388 kişinin katıldığı orta düzey yeterlik sınavında başarı oranı yüzde 4,6, en yüksek not 76; 1.529 kişinin katıldığı alt düzey yeterlik sınavında başarı oranı ise yüzde 32,4, en yüksek not 92 olmuştur” ifadelerini kullandı.

Sınavların ardından khk.gov.ct.tr’den açıklanan geçici sonuçların üç iş günü itiraz süresi boyunca yapılan itirazların değerlendirildiğini ve dün itibarı ile sonuçların kesinleştiğini kaydeden Köseoğlu, “Yeterlik sınavlarında 60 ve üzeri puan alan adaylara başarı belgeleri sonuçların kesinleşmesiyle birlikte, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından dağıtılmaya başlanacaktır” dedi.

-“Analitik düşünmeyi gerektiren soru türlerinde başarı düzeyi düşük”

Açıklamasında, bu yıl orta düzey yeterlilik sınavındaki başarı oranının geçmiş yıllara göre düşük kaldığına dikkati çeken Köseoğlu, Komisyon'un bunun neden sonuç ilişkisini araştırıp detaylı analizlerini yapacağını bildirdi.

Köseoğlu ayrıca, Komisyon'un sınav sonuçları veya başarı düzeylerini değerlendirmesi sonucunda ezbere dayalı soru türlerinde başarı oranının yüksek olduğunu ancak analitik düşünmeyi gerektiren soru türlerinde başarı düzeyinin düştüğünü gözlemlediğini de iletti ve “Örneğin daha önceki sınavlarda adaylık döneminin süresi ile ilgili sorulan sorulara sınava katılan kişilerin yüzde 62’si doğru cevap verirken en son yapılan sınavda örnek olay tarih verilerek sorulan adaylık süresi ile ilgili soruya, sınava katılan kişilerin yalnızca yüzde 11’i doğru cevap vermiştir” ifadelerine yer verdi.

Köseoğlu, adaylar, basın ve tüm ilgililerin sınav sonuçlarına Kamu Hizmeti Komisyonu’na ait resmi web sayfasından (khk.gov.ct.tr) ulaşabileceğini de ekledi.