Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan, okullardaki disiplin tüzüğünün yeniden ele alınmak amacıyla geri çekilmesi ardından Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Kamu-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Atan, laik ve demokratik bir toplumun temel değerlerinin toplumsal barış ve uzlaşı üzerine inşa edildiğini ifade etti.

Öğretmenlerin gerçekleştirdiği ve sendika olarak destek verdikleri eylemlerin ardından tüzüğünün Bakanlar Kurulu’nda yeniden ele alınmak amacıyla geri çekildiğini kaydeden Atan, Arıklı’nın yaptığı açıklamaların toplumu bölme ve mevcut sıkıntıları derinleştirme riski taşıdığını ileri sürdü.

"Laik ve demokratik bir toplumun temel değerleri, bölücü söylemlerle zedelenemez.” diyen Atan, Arıklı’ya yönelik eleştirilerde bulundu.

Toplumun tüm kesimlerinin, özellikle de hükümetin bir tarafının uzlaşı içerisinde olduğu bir dönemde, bu tür bölücü tavırların kabul edilemez olduğunu belirten Atan, “KAMUSEN olarak, toplumsal barışın sağlanması ve halkımızın refahı için her zaman yapıcı bir diyalogdan yana olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Ülkemizin laik yapısını ve demokratik değerlerini korumak adına, tüm tarafları sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.