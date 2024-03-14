8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle, Sendika Başkanı Ahmet Serdaroğlu İcra Kurulu üyeleri ile birlikte Lefkoşa Türk Belediyesini (LTB) ziyaret etti.

Sendika, Kadın Sığınma Evi’nde yaşayan kadınlar için sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç olan mutfak malzemelerini LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Kadın Sığınma Evi yetkililerini ziyaret ederek teslim etti.

Kamu-İş’ten verilen bilgiye göre, ziyarette Belediye Başkanı Mehmet Harmancı Sığınma Evi'nde yaşayan kadınları hayata hazırladıklarını, bu hazırlık sürecinde bağışçılardan destek aldıklarını belirterek, Kamu İş Sendikasının 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı bağış için teşekkürlerini iletti.

Kamu İş Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu da konuşmasında, Kamu İş Kadın Komitesine 8 Mart Kadınlar Günü'nde, ülkede mağdur kadınları da düşünerek aktivite organize etmelerinden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki çalışmaları için destek belirtti.

Serdaroğlu, Mehmet Harmancı’ya da anlamlı yeri sahiplenip, bugünlere kadar taşıdığı ve devam ettirdiği için teşekkür etti.