Larnaka’da dün sabahın erken saatlerinde olay çıkaran bir grup genç, polise de molotof kokteyli ve taşla saldırdı.

Alithia’nın haberine göre “Andonis Papadopulos” stadı yakınında meydana gelen olayda, rahatsızlık yaratarak çöp konteynerlerini ateşe verip olay çıkaran 20 dolayındaki genç, duruma müdahale etmek isteyen polislere taş ve molotof kokteylleri ile saldırdı.

Grubu göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtan polis, aracında plastik su şişesine sarılmış çatapat şeritleri bulunan molotof kokteyli, 4 cop, bir maske, bir çift eldiven, mavi renkli bir sprey boya bulduğu Lefkoşa’da sakin 25 yaşındaki bir genci tutukladı.