Haravgi ve diğer gazetelerin Rum Maliye Bakanlığı genelgesine dayandırdığı haberde 2024 Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ortalamasının, tüketim vergilerinin artmasına bağlı olarak (2015 rakamları bazında) 2023’e göre yüzde bir artarak 111,38’den 113,46 puana ulaştığı, bu nedenle devlet çalışanlarının ve emeklilerinin maaşlarının yüzde 66,7 eklenerek yeniden düzenlendiği kaydedildi.

Habere göre 1 Ocak 2025 itibarıyla kök (brüt) maaşa yüzde 1,25 eklenerek yüzde 355,29’dan yüzde 360,98’e yükseltilerek en düşük maaş 13 bin 786 euro olacak. Ocak-Haziran 2018’de kök maaşa yüzde 27,99 ve yüzde 6,656 genel maaş zammı eklenmiş olanların kök maaşları 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 11.17’den yüzde 12,56’ya yükselecek ve bu durumdaki en düşük maaş bin 965 euro olacak.