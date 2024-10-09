(Kamalı Haber)- Gönyeli’de meydana gelen İkametgahtan Sirkat suçundan tutuklanan Türkmenistan uyruklu Jamilya Baymuradova bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Cansel Mimar mahkemede olguları aktardı.

Polis, 14.06-05.10.2024 tarihleri arasında Gönyeli’de Kanarya Sokakta sakin C. N. P'ye ait ikametgahın elbise odasında kilitli vaziyette bulunan dolabının çekmecesi içerisindeki kutuda muhafaza ettiği 80 adet toplam değerleri 424,000 TL olan çeyrek altın, 30 adet toplam değerleri 91.200 TL olan gram altın, 10 adet toplam değerler, 106.000 TL olan yarım altın, 20 adet toplam değerleri 16.000 TL olan işlemeli maşallah altın, 4 adet toplam değerleri 85.000 TL değerindeki tam altın, üzerinde ‘’Ceyda’ yazılı olan 50.000 TL değerindeki altın künye, 1 adet sonsuzluk şeklinde değeri 70.000 TL olan pırlanta yüzük, 1 adet değeri 120.000 TL olan tektaş damla detaylı pırlanta kolye ve 18 adet toplam değerleri 70.000 TL olan düz altın zincir ziynet eşyasının kimliği meçhul şahıslar tarafından sirkat edildiğini söyledi. Polis, meselenin polise 05.10.2024 tarihinde rapor edildiğini, müştekinin ifadesinde eve sadece temizlik için zanlının girdiğine dair bilgi verdiğini belirtti.Polis, meselede şüpheli olarak tespit edilen Jamilya Bayluradova'nin derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, suçun işlendiği tarihte zanlının müştekinin evinde çalıştığını, ağustos ayında ülkeden çıkış yaptığını, müştekiye geri gelince çalışmaya devam edeceğini ancak eylül ayında ülkeye geri gelmesine ragmen müştekiyle temasa geçmediğini belirtti. Polis, zanlının ifadesinde hiçbir kuyumcuya gitmediğini, altınları görmediğini beyan ettiğini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, bu süre zarfında bir çok kuyumcunun ifadesinin temin edildiğini, 07.10.2024 tarihinde yapılan tahkikat neticesinde zanlının 26.07.2024 tarihinde Yenikent’te faaliyet gösteren bir kuyumcuya giderek şikayetçiye ait olan ve sirkat edilen üzerinde "Ceyda" yazılı künyeyi kendisin olduğunu beyan edip, hurdaya vererek akabinde karşılığında 13 bin TL temin ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, bu tespit üzerine zanlının gönüllü ifade verdiğini, paraya ihttiyacı olduğu için sayısını hatırlamadığı kadar çeyrek ve yarım altınlarla şikayetçiye ait ceyda yazılı künyeyi alarak ismini hatırlamadığı bir kuyumcuda bozdurduğunu ve parayı döviz yaparak memleketine gitmek için bilet kestiğini itiraf ettiğini kaydettti. Polis, 08.10.2024 tarihinde yapılan tahkikat neticesinde ise zanlının Metropol bölgesine giderek 2 farklı tarihte bir kuyumcuda altın kolye ve küpe bozdurarak toplamda 18 bin TL para temin ettiğinin tespit edildiğini söyledi.Polis,y aynı tarihte alınan ifadeler neticesinde zanlının yine temizliğe gitmiş olduğu F.A.’ya ait evde masa üzerinde bulunan zarf içerisinden 600 Sterlini sirkat ettiğinin bildirildiğini, bununla ilgili de soruşturma yapılacağını söyledi. Polis, alınması gereken birçok ifade, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını tale petti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.